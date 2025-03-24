İhracatta talep yükseliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçlarını paylaştı.



İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, şubat ayında aylık bazda değişim göstermedi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış ile 100,2 oldu ve uzun dönem ortalamasının üzerine çıktı.



Şubat ayında işsizlik, iş güveni, sanayi üretimi ve enflasyondaki gerilemelere karşın, tüketici güvenindeki yükseliş, talep endeksini uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.



Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış göstererek 100,2 oldu.



Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasında seyretmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.

