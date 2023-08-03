İhracatta temmuz rekoru

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İhracatta temmuz ayı rakamları açıklandı.

Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın temmuzda yüzde 8.4 artışla 20,09 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, tarihin en yüksek temmuz ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Temmuz ayında ithalat ise yüzde 11,1 artışla 32,48 milyar dolar oldu.

Ocak temmuz döneminde ihracat geçen yıla yakın 143,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,1 artışla 217,05 milyar dolar oldu.



İŞLENMEMİŞ ALTIN İTHALATI İKİ KATA YAKIN ARTTI

Bolat, ithalattaki artışın önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığını kaydetti. İşlenmemiş altın ithalatı yüzde 180,4 artarak 19,4 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Bolat, küresel ihracattan Türkiye'nin aldığı payı, 2022 yılında yüzde 1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,04 oranına yükselttiklerini söyledi.