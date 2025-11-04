İhracatta yeni rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık." dedi.



Ticaret Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını yayınladı.

2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 2,3 oranında artışla 24 milyar 1 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 oranında artışla 31 milyar 363 milyon dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracat yüzde 3,9 oranında artışla 224 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 6 oranında artışla 299 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 3,1 oranında artışla 270 milyar 222 milyon dolar seviyesine erişerek tarihsel olarak en yüksek ihracat rakamına ulaştı.



2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 2,3 oranında artarak 24 milyar 1 milyon dolar, ithalat, yüzde 6,6 oranında artarak 31 milyar 363 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 4,7 oranında artarak 55 milyar 363 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 3,9 oranında artarak 224 milyar 578 milyon dolar, ithalat, yüzde 6 oranında artarak 299 milyar dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 5,1 oranında artarak 523 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 3,3 puan azalarak yüzde 76,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,1 puan azalarak yüzde 96 olarak gerçekleşti.



Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (2 milyar 3 milyon dolar), ABD (1 milyar 434 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 397 milyon dolar) oldu.



Ekim ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,9 oldu.



Ekim ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 976 milyon dolar), Rusya ( 3 milyar 507 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 328 milyon dolar) oldu.



Ekim ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 59,8 oldu.



Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (10 milyar 486 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 741 milyon ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 659 milyon dolar) dolar) oldu.



Ekim ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 453 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 68 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 601 milyon dolar) oldu.



Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 584 milyon dolarla (yüzde 3,9 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 341 milyon dolarla (yüzde 5,2 azalış) “Tüketim Malları” ve 3 milyar 591 milyon dolarla (yüzde 20,5 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.



Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 21 milyar 369 milyon dolarla (yüzde 6,5 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 46 milyon dolarla (yüzde 20,2 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları ”ve 4 milyar 890 milyon dolarla (yüzde 4,2 azalış) “Tüketim Malları” grupları takip etti.



Ekim ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 94,4 (22 milyar 668 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,3 (785 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 (390 milyon dolar) oldu.



Ekim ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 84,8 (26 milyar 604 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 10,1 (3 milyar 165 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,1 (961 milyon dolar) oldu.