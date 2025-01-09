İhracattan dönen ürüne sıkı denetim: Kriterlere uymayan ürünün ülkeye girişi yasaklandı

İhracattan dönen ürünler hemen iç pazara sunulmayacak, önce çok sıkı denetimden geçirilecek. Belirlenen kriterlere uymuyorsa ülkeye girişine izin verilmeyecek.



Yeni uygulamayı anlatan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Bugüne kadar geri dönen ürünler analize tabi tutuluyordu. Eğer kalıntı değerlerin Türkiye’nin belirlediği değerlerin altında ise içeri alınıyordu. Şimdiki yeni uygulamada artık hem bitki sağlığı hem de gıda güvenirliği denetimi. Yani ne varsa daha sıkı bir denetime tabi tutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin özellikle Avrupa'ya ihraç ettiği kuru incir ile Antep fıstığı son dönemlerde çok sık geri dönmeye başladı. İade edilen ürünler daha önce farklı aşamalardan geçiriliyordu.



Zararlı maddelerden ayrıştırılıp tekrar farklı ülkelere ihraç ediliyor ya da iç piyasaya sürülüyordu.



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İncir ihracatının başkenti olan İzmir'de İl Tarım Müdürlüğü yeni denetimleri hayata geçirdi. Buna göre Türkiye'ye geri dönen ürün iki ayrı aşamadan geçecek. Hem bitki sağlığı hem de gıda güvenirliği denetimi yapılacak. Zararlı madde tespit edilirse girişine izin verilmeyecek. Son kararı Tarım ve Orman Bakanlığı verecek.



Kontrollerin arttığını söyleyen Yıldırım, "Bu analizler yapılırken ürün gümrüklü bölgede tutuluyor. Kesinlikle serbest bölgeye antrepoya götürülüp orada el işlenmesi yani elden geçirilip içindeki problemli olanların ayıklanması gibi durumlara izin verilmiyor. Yasaklanıyor üçüncü ülkelere ihracat yasaklanıyor yani. Çok sıkı bir kontrol var." diye konuştu.



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