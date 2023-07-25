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İhtiyaç için elektrik üretimine vize

EPDK, kendi elektriğini ürtmek isteyenlerle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre serbest bölgelerde ihtiyacı için elektrik üretmek isteyen tüzel kişilere üretim lisansı verilecek. Ancak üretilen elektrik satılamayacak.

İhtiyaç için elektrik üretimine vize

Serbest bölgelerde elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere önlisans veya üretim lisansı verilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasına ilişkin mevzuat ve Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı çerçevesinde, serbest bölgelerde, bakanlık tarafından olumlu görüş verilmesi kaydıyla, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere önlisans veya üretim lisansı verilecek.

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ÜRETİLEN ELEKTRİK SATILAMAYACAK

Üretim lisanslarına konu tesislerde ihtiyaç üzerinde elektrik üretilmesi durumunda bu elektrik hiçbir şekilde satışa konu edilmeyecek.

Söz konusu bölgelerde kurulan lisanssız üretim tesisleri hakkında, Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilecek.

Ayrıca, söz konusu bölgelerde yer alan mevcut üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans tadil talepleri kapsamındaki iş ve işlemlere devam edilecek.

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