İhtiyaç kredilerine düzenleme: Ödemelere nasıl yansıyacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerinde taksit sınırlarını değiştirdi.



Kuruluştan yapılan basın duyurusunda, "Parasal tutarlar makro ekonomik veriler dikkate alınarak güncellenmiştir" denildi.



Daha önce 36 ay vade hakkı sadece 50 bin liranın altındaki kredilere sağlanıyordu. Artık 125 bin liraya kada olan kredilere 36 ay taksit yapılabilecek.



125 bin lira ile 250 bin lira arasına 24 ay vadelendirme imkanı getirildi. Düzenleme öncesi 24 ay vadelendirme 50 bin ile 100 bin lira krediler için geçerliydi.



Yeni karar ile 250 bin lira üzerindeki kredilerde taksit sayısı 12 olacak. Mevcut düzenlemede 100 bin lira üzeri kredilerde 12 ay taksit sınırı uygulanıyordu.



Öte yandan kredi borcu yapılandırmalarında da aynı vadeler geçerli olacak. Kredilerde vade limitleri en son Haziran 2022'de belirlenmişti.



NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?



125 bin liralık bir kredinin 36 ay vadede yüzde 4 faiz oranıyla geri ödemesi aylık 7 bin 736 lira oluyor. Kredinin toplam geri ödemesi 279 bin 239 lirayı buluyor.



Aynı faiz oranıyla 250 bin lira kredinin 24 ay vadede geri ödemesi ise 444 bin 206 lira olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler ise 18 bin 499 lira olarak hesaplanıyor.



300 bin lira kredi çekecek birisi ise yüzde 4 faiz ve 12 vadede her ay 34 bin 205 lira geri ödüyor. Toplam ödeme ise 412 bin 192 liraya yükseliyor.