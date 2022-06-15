ntv.com.tr

IKEA, Rusya’daki 4 fabrikasını satıyor

İsveç menşeli yaşam alanı mağazalar zinciri IKEA, Rusya’daki 4 fabrikasını kapatmak da dahil, ülkedeki operasyonlarını büyük ölçüde küçülteceğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.06.2022 - 16:37

IKEA, Rusya’daki 4 fabrikasını satıyor

İlişkili Haberler

Starbucks, 15 yıl sonra Rusya'dan çıkıyor (Yaptırım uygulayan şirketler)

Starbucks, 15 yıl sonra Rusya'dan çıkıyor (Yaptırım uygulayan şirketler)

Rusya'dan faizde 1,5 puanlık indirim

Rusya'dan faizde 1,5 puanlık indirim

IKEA, Rusya’da 4 fabrikasını satarak küçülmeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, mart ayının başlarında, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından IKEA’nın, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini durdurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ne yazık ki koşullar düzelmedi ve yıkıcı savaş devam ediyor. Dünya genelindeki şirketler ve tedarik zincirleri ağır bir şekilde etkilendi ve operasyonların yakın zamanda yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu görmüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'da IKEA’nın perakendeciliğe son vererek, ülkedeki 4 fabrikanın satılması için de sürecin başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca IKEA’nın Rusya ve Beyaz Rusya'dan ihracat ve ithalat yasağı politikasının da süreceğine dikkat çekildi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...