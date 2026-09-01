IKEA yaklaşık bin 500 ürünün fiyatını düşürecek

Dünyanın en büyük mobilya perakendecisi olan IKEA, bu yıl artan yaşam maliyetinden etkilenen müşterileri cezbetmek amacıyla, 1 Eylül'den itibaren Avrupa ülkelerinde yaklaşık 1500 ürününe özel olarak 1,2 milyar euroluk (1,4 milyar dolar) fiyat indirimi uygulayacağını açıkladı.

IKEA, son yıllarda fiyatlarını birkaç kez düşürmüştü; bu durum, şirketin en son gelir raporunda karlarının düşüşüne neden oldu.

Çokuluslu holding şirketi Inter Ikea Group'un genel müdürü Jakub Jankowski, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize yönelik fiyatları düşürme konusunda uzun vadeli bir kararlılığımız var" dedi.

Jankowski, "Tedarikçiler bu durumdan dolayı herhangi bir maliyet baskısı yaşamayacaklar," diye ısrar etti ve "daha fazla satış yaparsak, tedarikçilerin de daha fazla üretim yapma olasılığı yüksek." diyerek sözlerine eklemede bulundu.

İNDİRİMLERİN ÖLÇEĞİ PAZARDAN PAZARA DEĞİŞEBİLİR

Önde gelen IKEA perakendecisi Ingka Group'tan yapılan açıklamaya göre, bu değişiklik her iki pazarda yaklaşık 900 ürünü etkileyecek.

Ingka Group, Avrupa dışındaki bölgelerde fiyat erişilebilirliğini daha da iyileştirmek için Asya ve Kuzey Amerika'daki enflasyon ve kur baskılarını dengelemek amacıyla 70 milyon euro yatırım yapacak.

Avrupa genelinde, bazı Billy raf modelleri, Kallax depolama üniteleri ile mutfak ekipmanları da dahil olmak üzere popüler ve ikonik IKEA ürünlerinin fiyatlarında yüzde 15 ila 28 arasında indirim yapılacak.

Ingka Grubu CEO'su Juvencio Maeztu, ürün seçimi ve indirimlerin ölçeğinin pazardan pazara biraz farklılık göstereceğini söyledi.

İki hayır vakfının ortak mülkiyetinde olan IKEA, Covid-19 pandemisinden sonra yükselen lojistik maliyetleri nedeniyle yaşanan büyük fiyat artışlarını dengelemek için 2023'te benzer bir strateji izlemişti. Bu durum, şirketin on yıl içinde ilk kez gelirlerinde düşüş yaşamasına ve kârının yarı yarıya azalmasına yol açmıştı.