İki balık türü gıda amaçlı kullanım için tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti.

İki balık türü gıda amaçlı kullanım için tescillendi

Komitenin konuya ilişkin kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya türlerinin amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.

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