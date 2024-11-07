İki balık türü gıda amaçlı kullanım için tescillendi

Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.



Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.