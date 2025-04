İki çimento şirketine 619 bin lira ceza

Rekabet Kurulu, Hatay'da çimento ve hazır beton sektöründe faaliyet gösteren iki şirkete 618 bin 937 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Hatay'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.



Soruşturma süreci devam ederken OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, Kadir Soylu Beton Demir İnşaat Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, MM Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti ve Ekintaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin uzlaşma başvurularında bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Kurulca söz konusu teşebbüslere 110 milyon 564 bin 108 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.



Açıklamada, soruşturma kapsamında, Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ, Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ. ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşletmeleri AŞ'nin sözlü savunmalarının mart ayında alındığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:



"Ceyhan Hazır Beton'un, pazarda müşteri paylaşımı, Filitoğlu firmasının da hazır beton üretimi ve satışı pazarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmalara taraf olarak ilgili kanunu ihlal ettiklerine karar verildi. Bu kapsamda, Ceyhan Hazır Beton'a 515 bin 861 lira ve Filitoğlu'na 103 bin 76 lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte Çimko Çimento ve KÇS'nin ise kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılamaması dolayısıyla söz konusu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."



Böylece, söz konusu iki şirkete toplam 618 bin 937 lira para cezası kesilmiş oldu.