İki dev bankaya dava... Sebebi Epstein

Bank of America ve Bank of New York Mellon, Jeffrey Epstein'ın çocuk istismarı ve seks ticareti ağı planına yardım ettikleri iddiasıyla toplu dava açılmasıyla karşı karşıya kaldı.



Daha önce JPMorgan Chase & Co. ve Deutsche Bank AG ile Epstein bağlantıları konusunda anlaşma sağlayan aynı avukatlar, Bank of New York'u finansör tarafından kaçırılan kadınlara 387 milyon dolarlık ödeme yapmakla suçladı. Ayrı bir davada avukatlar, Bank of America'nın Epstein'ın seks ticaretinin bir parçası olan ödemeleri bilerek kolaylaştırdığını iddia etti.



Bank of America ve Bank of New York'un sözcüleri, Epstein mağdurları adına açılan davalarla ilgili yorum yapmayı reddetti.



Bank of America aleyhindeki şikayette, Epstein'ın müvekkil olduğu iddia edilmiyor; bunun yerine, Ghislaine Maxwell de dahil olmak üzere "suç ortakları, ortakları ve mağdurları" tarafından kullanıldığı iddia edilen banka hesaplarına odaklanılıyor. Davaya göre, Bank of America bu hesapların suç işlemek için kullanıldığından haberdardı.

AVUKAT SUÇLAMA YÖNELTTİ



Avukat David Boies davada, "Bank of America, Epstein'ın çocuk istismarı ve seks ticareti ağına ilişkin çok sayıda bilgiye sahipti ancak kurbanları korumak yerine kâr elde etmeyi tercih etti" dedi.



Çarşamba günkü davaların her ikisinde de, finans komitesindeki kıdemli Demokratlardan Oregon Senatörü Ron Wyden'ın Temmuz ayında yazdığı ve Başsavcı Pam Bondi'yi çeşitli bankalardan ödeme ve transfer kayıtları için mahkeme celbi vermeye çağıran bir mektuba geniş yer veriliyor. Davada, Wyden'ın, Apollo Global Management'ın kurucu ortağı Leon Black'in, sözde vergi ve miras planlama danışmanlığı için Bank of America hesaplarından Epstein'a 170 milyon dolar gönderdiği iddiasıyla ilgili şüpheleri yer alıyor.



Wyden, soruşturmacılarının Epstein'ın 2019 yılında hapishanede intihar ederek ölümünden önce hesaplarına 4 bin 700'den fazla para transferi yaptığını belgelediğini söyledi. Transferler, bankalar tarafından, soruşturmacılara olası suç faaliyetleri hakkında erken uyarı sistemi olarak hizmet etmesi beklenen sözde şüpheli faaliyet raporlarında ayrıntılı olarak belirtiliyordu. Bazı bankalar ise raporları yıllar sonra sunmuştu.



Haziran 2023'te JPMorgan, Boies, Sigrid McCawley ve Bradley Edwards tarafından temsil edilen Epstein mağdurlarının davalarını çözmek için 290 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Deutsche Bank ise aynı yılın başlarında 75 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.