İki ili kapsıyor: Özel endüstri bölgeleri belli oldu

Samsun ve Erzurum'da bazı alanların özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

İki ili kapsıyor: Özel endüstri bölgeleri belli oldu

Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alanın, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Öte yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

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