İki jeotermal sahası için ihale

Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

İki jeotermal sahası için ihale

Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama sahası ve Haliliye ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının açık teklif artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 3 Mart 2025'te Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ek Merkez Binası Toplantı Salonu'nda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

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