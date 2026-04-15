İki konutu olanlar için vergi önerisi

New York 'ta, şehrin milyarlarca dolarlık bütçe açığını kapatmak için yüksek gelirli kişilere uygulanan vergileri artırıp artırmama konusu tartışılırken, Vali Kathy Hochul, ağırlıklı olarak şehir dışında yaşayan ultra zenginleri hedef alan, "ikinci ev vergisi" olarak adlandırılan bir vergi uygulamasını başlatmaya karar verdi.

New York Times 'ın haberine göre, Hochul yaptığı açıklamada, New York şehrinde değeri 5 milyon dolar veya daha fazla olan ikinci evlere yıllık vergi ek ücreti getirilmesi yönünde resmi bir teklif sunacağını belirtti.

500 MİLYON DOLAR TOPLAMA TAHMİNİ VAR

Ek ücretin kesin maliyeti henüz belirlenmedi, ancak Hochul, New York şehrinin önümüzdeki mali yılda 5,4 milyar dolar olarak tahmin edilen bütçe açığını kapatmak için yılda 500 milyon dolar toplamayı umuyor.

Hochul yazılı bir açıklamasında, "New York, dünyanın en büyük şehridir ve burada yaşayan insanlar bu yükü tek başlarına taşımak zorunda kalmamalıdır. Yılın büyük bölümünde boş duran 5 milyon dolarlık ikinci bir eve sahip olabiliyorsanız, diğer tüm New Yorklular gibi katkıda bulunmaya da gücünüz yeter." dedi.

Hochul'un yardımcıları, ek verginin potansiyel olarak kademeli bir ölçek içereceğini ve daha yüksek değere sahip mülklerin daha yüksek oranda vergilendirileceğini söyledi. Vali, bu ek vergiyi, 1 Nisan'da açıklanması gereken ve halen eyalet yasama liderleriyle görüşülmekte olan milyarlarca dolarlık eyalet bütçesine dahil etmeyi planlıyor.

Vali Hochul, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani önderliğinde büyük şirketlere veya yüksek gelirli kişilere vergi artışı getirilmesi yönündeki çağrılara genellikle karşı çıktı. Ancak yardımcılarına göre, milyonlarca dolarlık ikinci evlere uygulanan vergi, çoğunlukla resmi ikametgahları New York dışında olduğu için eyalet veya şehir gelir vergisi ödemeyen bireyleri hedef aldığı için onun için daha kabul edilebilir bir seçenekti.