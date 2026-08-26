İki ödeme kuruluşunun izni iptal edildi

Merkez Bankası , verdiği lisansları iptal etmeye devam ediyor. Resmi Gazete 'de yer alan bilgilere göre Merkez Bankası , Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ve Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin faaliyet izinlerini iptal etti.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki kanunun 16'ncı maddesinde c, ç ve e bentleri ve 19'uncu maddesi gereğince iptallerin sağlandığını duyurdu.

İLGİLİ MADDELER NE DİYOR?

Kanuna bakıldığında 16'ncı maddenin c bendinde "Faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyan ve belgeyle alınmış olduğunun tespit edilmesi" ç bendinde "Ödeme kuruluşunun şartları kaybettiğinin tespit edilmesi" e bendinde ise "Banka tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması durumlarında iptal edebilir" ayrıntıları yer aldı.

19'uncu maddede ise faaliyete başlanması, finansal durumu ve faaliyetin sona ermesine ilişkin ayrıntılar bulunuyor.