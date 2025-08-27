İki otomobil devinin yöneticisiydi: Çift rolü sonlanıyor

Volkswagen’in CEO’su Oliver Blume, Porsche’deki üst düzey görevini bırakmaya hazırlanıyor. Alman iş dergisi WirtschaftsWoche’nin aktardığına göre, Blume’un yerine geçecek isim için arayış süreci başlatıldı.

Blume, Volkswagen’in yönetim kurulu başkanlığına yoğunlaşmak için Porsche CEO’luğunu bırakacak. 2022 yılında Porsche’nin ayrı bir şirket olarak borsaya açılmasından bu yana Blume’un her iki şirketin başında olması, hissedarlar arasında tartışma konusu olmuştu.

WirtschaftsWoche’nin şirket ve finans çevrelerine dayandırdığı habere göre, Volkswagen denetim kurulu başkanı, işçi konseyi, Porsche ve Piech ailelerinin temsilcileri arasında görüşmeler sürüyor. Porsche ve Piech aileleri, Porsche SE aracılığıyla Volkswagen’deki oy haklarının büyük kısmını elinde bulunduruyor.

Atamanın sonbaharda duyurulması ve 2026 başında hayata geçirilmesi bekleniyor. CEO adayları arasında hem şirket içinden hem de dışarıdan isimlerin değerlendirildiği belirtiliyor.