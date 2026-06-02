İki sigorta şirketi birleşti, Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar

VHV Allgemeine Sigorta ve Türk Nippon Sigorta, iki şirketin planlanan birleşmesine ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşmanın tamamlanması olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Rekabet Kurumu 'nun onayları dahil olmak üzere gerekli tüm düzenleyici izinlerin alınmasına bağlı olacak.

İşlem, her iki sigorta grubunun uluslararası deneyimlerini, teknik uzmanlıklarını, birbirini tamamlayan iş portföylerini ve yerleşik yerel dağıtım kanallarını Türkiye 'de tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik ortak stratejik vizyonunu yansıtacak.

Her iki taraf da kapanış süreci tamamlanana ve tüm düzenleyici onaylar alınana kadar iki şirketin bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı. Süreç, ilgili denetleyici otoriteler ve hissedarlarla koordineli biçimde, yürürlükteki hukuki ve düzenleyici çerçeveye tam uyum içinde yürütülüyor.