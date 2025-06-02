İki şirket temettü ödeyecek

Borsa İstanbul'da yatırımcıların temettü veren şirket hisselerine olan ilgisi devam ediyor.



Bugün de iki şirket temettü dağıtacak.



Maçkolik 1 TL nominal değerli hisse için net 0.4675000 lira, Mercan Kimya ise 1 TL nominal değerli pay için 0.0446496 lira temettü dağıtımı yapacak.



Temettüler 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçmiş olacak.