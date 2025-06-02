İki şirket temettü ödeyecek

Bugün Maçkolik ve Mercan Kimya temettü ödemesi gerçekleştirecek.

İki şirket temettü ödeyecek

'da yatırımcıların temettü veren şirket hisselerine olan ilgisi devam ediyor.

Bugün de iki şirket temettü dağıtacak.

Maçkolik 1 TL nominal değerli hisse için net 0.4675000 lira, Mercan Kimya ise 1 TL nominal değerli pay için 0.0446496 lira temettü dağıtımı yapacak.

Temettüler 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçmiş olacak.

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