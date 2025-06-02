İki şirket temettü ödeyecek
Bugün Maçkolik ve Mercan Kimya temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların temettü veren şirket hisselerine olan ilgisi devam ediyor.
Bugün de iki şirket temettü dağıtacak.
Maçkolik 1 TL nominal değerli hisse için net 0.4675000 lira, Mercan Kimya ise 1 TL nominal değerli pay için 0.0446496 lira temettü dağıtımı yapacak.
Temettüler 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçmiş olacak.
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