İki şirketin patronu hisse satacak

Borsa İstanbul'da iki şirkette patron hisse satışı yapacak. Ünlü Yatırım Holding'de Mahmut Levent Ünlü 17.5 milyon lotunu borsada satış yapmak için borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu. SPK da başvuruyu inceledi ve onayladı. Böylece Ünlü, son kapanış fiyatı olan 15.45 liradan hisselerini satması halinde 270 milyon lira gelir elde edecek.



Bahadır Kimya'nın patronu Serkan Bahadır ise 3 milyon 850 bin adet lotunu satacak. Bahadır'ın da son işlem fiyatına göre 216 milyon 370 bin lira gelir elde etmesi bekleniyor.