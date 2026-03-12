İkinci el araç piyasasında Ramazan Bayramı etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 yılında 11 milyon 213 bin araç devri gerçekleşti. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasının büyüklüğüne vurgu yaptı.

2026 yılının ilk aylarında da talep güçlü seyir ediyor. Yılın ilk aylarının, genellikle piyasada yönün belirlendiği dönemler olduğunu dile getiren Erkoç, "Bu yıl ikinci el araç piyasasının güçlü başlangıç yaptığını görüyoruz. Türkiye'de ikinci el araç ticareti çok büyük bir ekosistem. Binlerce işletme, 10 binlerce çalışan bu sektörün içinde yer alıyor. Bu nedenle piyasadaki hareketlilik, ekonominin birçok alanını doğrudan etkiliyor." diye konuştu.

Erkoç, bayram tatillerinin araç piyasasında geleneksel olarak hareketlilik yarattığına ve özellikle seyahatlerin arttığı dönemlerde araç talebinin yükseldiğine işaret ederek, “Bu nedenle araç talebinde de artış görülebiliyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında bayram öncesinde daha hareketli bir dönem yaşanabiliyor. Bayram dönemlerinde birçok kişi araç sahibi olmayı ya da mevcut aracını yenilemeyi tercih edebiliyor. İkinci el pazarı, bu noktada önemli bir alternatif sunuyor. İkinci el araç piyasası, vatandaşların daha hızlı ve erişilebilir şekilde araç sahibi olabildiği bir alan. Bayram gibi seyahat yoğunluğunun arttığı dönemlerde bu talep daha da belirgin hale geliyor. Özellikle bayram öncesinde belirgin hareketlilik yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.