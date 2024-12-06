İkinci el eşyalarda belgesiz satış yapılamayacak

İstanbul Valiliği, kentte ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya, miktar ve özelliklerini belirtir "İkinci El Malzeme Alım Satım" belgesi düzenleme zorunluluğu getirildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olmasının, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya, miktar ve özelliklerini belirtir 'İkinci El Malzeme Alım Satım' belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir." denildi. Söz konusu karar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi.



Genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacak.



BELGESİZ SATIŞ YAPILAMAYACAK

Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme ve benzeri) eşyaları ikinci el olarak alım satım yapan kişilere ait kimlik, adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten 'İkinci El Eşya Alım Satım Belgesi' düzenlenecek.

Eşya ile ilgili fatura alınacak ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu fatura ibraz edilecek.



İkinci el eşya alım ve satımları kayıt altına alınacak, işletmeler tarafından envanter listesi tutulacak.



KAMERA SİSTEMİ ZORUNLU OLACAK



Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemleri kurulacak.



İşletmelerden hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınacak.



18 YAŞ ALTINA SATIŞ YASAĞI



18 yaşından küçük kişilere/kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya / hurda alım satımı yapılamayacak.



Tanzim edilen ikinci el malzeme alım satım belgesinin 1 yıl süre ile saklanması gerekecek.



Seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacak.