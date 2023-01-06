İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik ev kampanyasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Antalya'da açıklama yapan Bakan Kurum, "Vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutlarla ilgili yeni bir çalışma yapacağız" dedi.

Orta gelirlilere yönelik çarşamba günü duyurulan Yeni Evim kampanyasıyla sıfır konutlar için 15 yıla kadar uzayan vadeyle ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

Kampanya kapsamında ilk kez evini alacaklara, sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 15 yıl vadeli yüzde 0,69'dan başlayan faiz imkanıyla kredi verilecek.



FAİZ ORANLARI NE?

Kampanya kapsamında 2 milyona kadar olan kullandırımlarda yüzde 0,69; 2-4 milyon TL arasında yüzde 0,79 ve 4-5 milyon TL arasındaki kullandırımlar için yüzde 0,99 faiz/kâr payı oranları uygulanacak.

BÖLGELERE GÖRE FİNANSMAN

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölgede yer alacak.

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI



Yeni Evim kampanyasında 1 milyon TL'lik kredi için örnek ödeme planı şöyle:

Yüzde 0,69 faizle çekilebilecek kredi tutarı: 1.000.000 TL



15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 9.719 TL



Toplam geri ödenecek tutar: 1.749.395 TL



10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 12.280 TL



Toplam geri ödenecek tutar: 1.473.750 TL