İkinci el otomobilde kilometre oyunu: Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Sosyal medyada yayılan kilometre düşürme iddiası sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İlgili galerinin yetki belgesi iptal edildi, rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren bir otomotiv satış firmasının, satışa çıkardığı aracın kilometresini gerçeğinden düşük gösterdiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, şikayet üzerine yapılan incelemede aracın gerçekte 153 bin kilometre olduğunun tespit edildiğini; ancak ilanda 123 bin kilometre olarak gösterildiğini açıkladı.
İnceleme sonucunda firmanın Yetki Belgesi iptal edildi ve hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunuldu.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan tarafından paylaşılan resmi açıklamada, “Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir” ifadesi yer aldı. Bakanlığın açıklamasında ayrıca firmanın faaliyet adresinin de ikamet amaçlı kullanıldığı yönünde tespit yapıldığı bildirildi.
Olay, sosyal medyada yayılan bir paylaşımın ardından gündeme geldi. Paylaşımda bir kullanıcı, “153 bin km’de arkadaşım sattı, 123 bin km’de ilana girildi” diyerek galeriyi ve aracı uyarmış; gönderi kısa sürede geniş etkileşim almıştı. Öte yandan birden fazla kişi benzer olayla karşılaştığını yazmıştı.
İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
İkinci el araç alırken ruhsat, servis kayıtları, ekspertiz raporu ve önceki bakım kayıtlarını talep edin.
Araç geçmişini gösteren resmi kayıtları ve kilometre geçmişini doğrulamak için yetkili rapor alın.
Şüpheli durumlarda satış işlemini gerçekleştirmeyin ve derhal ilgili tüketici kurumlarına/ Ticaret Bakanlığı’na başvurun.
Ticaret Bakanlığı, benzer şikayetlerin takibi ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
