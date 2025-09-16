İkinci el otomobilde kilometre oyunu: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren bir otomotiv satış firmasının, satışa çıkardığı aracın kilometresini gerçeğinden düşük gösterdiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, şikayet üzerine yapılan incelemede aracın gerçekte 153 bin kilometre olduğunun tespit edildiğini; ancak ilanda 123 bin kilometre olarak gösterildiğini açıkladı.



İnceleme sonucunda firmanın Yetki Belgesi iptal edildi ve hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunuldu.



Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan tarafından paylaşılan resmi açıklamada, “Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir” ifadesi yer aldı. Bakanlığın açıklamasında ayrıca firmanın faaliyet adresinin de ikamet amaçlı kullanıldığı yönünde tespit yapıldığı bildirildi.



Olay, sosyal medyada yayılan bir paylaşımın ardından gündeme geldi. Paylaşımda bir kullanıcı, “153 bin km’de arkadaşım sattı, 123 bin km’de ilana girildi” diyerek galeriyi ve aracı uyarmış; gönderi kısa sürede geniş etkileşim almıştı. Öte yandan birden fazla kişi benzer olayla karşılaştığını yazmıştı.