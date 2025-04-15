İkinci el piyasası canlanıyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

İkinci el otomobile olan talep mart ayında artarken, reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam etti.



Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden'in hazırladığı Otomobil Piyasası Görünümü raporunun mart sonuçları belli oldu.



PİYASA CANLANIYOR



Rapora göre otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 ve bir önceki aya göre de yüzde 11,8 oranında daha yüksek olduğu gözlemlendi.



Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, martta önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak yüzde 21,3 seviyesine çıktı.



İLANDA KALMA SÜRESİ UZADI



Otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise bir önceki aya kıyasla 0,4 gün artarak 21,3 gün oldu.



REEL FİYATLAR 21 AYDIR DÜŞÜYOR



Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatında düşüş serisi 21 aya taşındı. Mart ayında reel fiyat endeksi şubat ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 147,2 oldu.



ORTALAMA OTOMOBİL FİYATI



Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Şubatta 947 bin 152 TL olan ortalama otomobil fiyatı, martta 950 bin 515 TL oldu. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 10,6 arttı.