İkinci elde araç yaşı büyüdü

İkinci el otomobilde fiyatlar artınca ortalama satış yaşı da büyüdü.

Son yıllarda artan döviz kuru, düşen alım gücü, otomobilde tercihi değiştirdi. İkinci elde tercih edilen yaş aralığı genişledi.



Satışlar eskiden en fazla satış 6-7 yaş aralığında olurken şimdi 10 yaşın üzerindeki araçlar satın alınıyor.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, şu an satılan ikinci el araçların yüzde 70'ini 10 yaşın üzerindekilerin oluşturduğunu belirtti.

Konu, "Yeni araç 5 yaşa kadar olanlardaki satış oranı yüzde 10'un altında seyrediyor." dedi.

İkinci elde "ÖTV belirsizliği" geçen yıl Ekim ayında sona ermişti.

"FİYAT 300 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"



Bu tarihten itibaren fiyatlar artışa geçti. Ramazan öncesi yaşanacak hareketlilik ile birlikte bu artışın sürmesi bekleniyor.

Konu, "Şu an ikinci el araç fiyatları 250-300 bin liradan başlıyor ve ortalama 400-500 bin bandında seyrediyor. Lüks otomobillere bakıldığında da maksimum 1 milyona kadar diyebiliriz. Fiyatlar özellikle ekim ayından sonra artışa başlamıştı. Ve kasım, aralık ayları yine çok ciddi artışlar oldu." diye konuştu.

Öte yandan fiyatları artıran bir diğer gelişme sıfır araçlarda yaşanan bulunabilirlik sorunu. Sektör yetkilileri bu problemin azalsa da devam ettiğini söylüyor.



Önümüzdeki aylarda araç bulunabilirliğinin artması bekleniyor.

