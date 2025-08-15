Memur ve memur emeklisine ikinci zam teklifi bugün gelebilir

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetin 2'nci teklifinde.

İlk teklifi yeterli bulmayan memurlar eyleme devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve teklifin bugün gelmesi gerektiğini açıklamıştı.



Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile üç konfedarasyonun genel başkanının bugün 16.30'da bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu.



Toplantının ardından Ali Yalçın'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , hükümet tarafının zam teklifini, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde açıkladı.

Yalçın, teklifi reddettiklerini, ortada pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini söyledi.