İklim değişikliği zeytinyağını da vurdu: Fiyatta 250 TL beklentisi

"ZEYTİNYAĞI FİYATININ 250 TL’YE ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Zeytinyağında fiyatın artacağını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de olumsuz iklim şartlarından dolayı nisan-mayıs aylarında yağan şiddetli yağmurlar ve dolu bizim zeytinimizin çiçeklenme dönemine geldi. Bu döneme geldiği için zeytin ağaçlarındaki çiçekler döküldü. Bu yüzden zeytin de meydana gelmedi. Bu sene durum çok vahim. Sırf zeytincilikle geçinen beldelerimiz var. Bu mahallelerde insanlar ne yapacağını şaşırdı. Zeytin kış aylarından itibaren budanmasından başlayıp gübrelenmesine kadar masraf isteyen bir çiftçilik. Bu saatten sonra hiçbir çiftçinin zeytin bahçesine ilaç ya da gübre atacağını tahmin etmiyorum. 50 senelik ağaçlarda 2 kilogram zeytin çıkmaz. Biz bu şartlarda kendi zeytinimizi, kendi yağımızı çıkaracağız kendimize kadar. Yani bu sene satımlık zeytin yok. Bu şartlarda biz satım yapmadıktan sonra tabii ki geçen yıl da stoklarda kaldığını tahmin etmiyoruz. Bu sene sezonda 10 TL olan yağlık zeytin 50 TL civarında. Bu da yağ çıkarmaya kalktığınızda 180 TL yağın litre fiyatı oluyor. Sezonda da bunun 250 TL’ye çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Çiftçilerin kredi borçlarının ötelenmesi ve destek olunması gerektiğini dile getiren Okur, "Devletimizin şu mevcuttaki kredi borçlarımızı, resmi ve tarım kredi borçlarımızı ötelemesini, ayrıca çiftçiye bu yıl ek bir kredi vermesini talep ediyoruz. Şu an çiftçide para yok. Bir de tane prim paralarının bir an önce hesaplara yatmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yatmıştı. Bu yıl daha henüz yatmadı. Bunu bir an önce yatırırlarsa çiftçilerimize bir nebze olsun can suyu olacaktır" ifadelerini kullandı.