Küresel iklim krizi nedeniyle bu yıl rekoltede büyük kayıplar yaşayan zeytinde hasat sezonu yaklaşıyor.

Dünyanın önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan İtalya ve İspanya’daki zeytin ağaçlarının da kuraklıktan etkilenmesi nedeniyle dünya genelinde bu yıl fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor. Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi Manisa da kuraklıktan etkilendi.

Ağaçların boş kaldığı ilçede üreticiler de sadece kendilerine yetecek kadar zeytin çıkaracaklarını ifade ettiler.

”ZEYTİN BAHÇELERİNE GİTMEYE KORKUYORLAR"

İklim şartlarının zeytini olumsuz etkilediğini söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, nisan, mayıs, haziran aylarında yağan şiddetli yağmurlar çiçekte olan zeytini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Okur, "İnsanlar zeytin bahçelerine gitmeye korkuyorlar. Bütün masrafları kestik. Şu anda ilaç, gübre gibi işlemler yapılmıyor. Çünkü ancak kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar zeytin var. İnsanlar zeytin bahçelerine gidecekler ihtiyaçları olan zeytini toplayacaklar, yağlarını çıkarıp ihtiyaçlarını karşılayacak. Bunu geçmiş dönemlerde de yapıyorduk. 10 yıldır zeytin para etmeye başladığı için insanlar bunun ticaretine döndü. Ancak şu şartlarda hiçbir şekilde zeytin bahçesine işçi sokup zeytin toplayacaklarını sanmıyorum.” dedi.



”ZEYTİNYAĞI ÇIKACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Zeytin üreticilerinin kendilerine kadar zeytin çıkarabileceğini belirten Okur, “Bu hem iç piyasayı hem de dış piyasayı etkileyecek. Dış piyasada zaten yağın ihracat yasağı var. Bu yüzden insanlar iç piyasada bu yağı eritmeye çalışacaklar. Zeytincilerin kendi ihtiyaçları da var. Satım için zeytinyağı çıkacağını zannetmiyorum. Eskiden komple çıkan malı götürüyorduk. Şu anda sadece kendi ihtiyaçlarımızdan sonra kalan artık zeytinleri fabrikalara götürüp yağ çıkaracaklar. İç piyasada da çok büyük etki görecek. Stoklarda da zeytin olmadığı için piyasa etkilenecek. İnşallah fiyatlar iyi olur.” ifadelerini kullandı.