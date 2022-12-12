İlaç sektöründe dev satın alma

İlaç sektöründen dev bir satın alma haberi geldi.



ABD'li biyoteknoloji şirketi Amgen Inc, nadir görülen hastalıklara karşı ilaç üreten Dublin merkezli Horizon Therapeutics Plc'i 26,4 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.



Amgen böylece şu ana kadar yaptığı en büyük anlaşma kapsamında tiroit göz hastalığına yönelik dünya genelinde 1 milyar dolardan fazla satan Tepezza'ya erişim sağlayabilecek.



Amgen, Horizon'un her bir hissesi için 116,50 dolar nakit ödeyecek. Bu tutar, şirketin hisselerinin son kapanış fiyatından yaklaşık yüzde 20 daha yukarıda.



Amgen bu anlaşmayla onaylanmış birkaç ilacı portföyüne ekleyecek. Bu satın alım, Amgen'in çok satan eklem iltihabı ilacı Enbrel'e yönelik artan rekabetin etkisine karşı koymasına yardımcı olabilir.



Enbrel'in satışları son dört çeyrekte düştü ve üçüncü çeyrekte yüzde 14 düşerek 1,1 milyar dolara geriledi.



Söz konusu teklifle Horizon'un değerlemesi borçları dahil 28,3 milyar dolar olacak.

