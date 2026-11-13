İlan verildi: Köye acele imam aranıyor, 2 bin kişi başvurdu, 65 bin lira maaş, lojman ve mesai var

Yozgat 'ın Çandır ilçesinin Kozan Köyü'ne imam aranıyor. Köyün muhtarı Nizamettin Ünsal sosyal medya platformlarına tayini yaptırılacak imam arandığına dair ilan verdi. Köyün imamının başka bir yere tayini çıktı.

Verilen ilanda "Çandır Kozan Köyü'ne acilen imam aranmaktadır. Tayini yaptırılacaktır. Köyümüz Kayseri'ye 80 kilometre, günde 4 servis seferi yapılır, ulaşım sorunu yoktur. Otobüse Ankara'dan binen bir kişi köye direkt gelir. Lojman ve bakkalı var. Tayin 3 günde yaptırılır." açıklaması yazıldı.

2 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Kozan Köyü muhtarı Nizamettin Ünsal, sosyal medyaya verdiği ilana büyük ilginin olduğunu, 2 bin kişinin kendisine iş başvurusunda bulunduğunu belirtti. Ancak yetkili kurumlara başvuran Muhtar Ünsal, köye ataması yapılması gereken imamın mevcut bir yerde kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışması gerektiğini söyledi.

SIFIRDAN İMAM OLMAK İSTEYEN ATANAMIYOR

Ünsal, sıfırdan imamlıkla ilgisi olmayan kişilerin atamasının yapılamayacağını belirterek "Ataması yapılacak kişi devlet memuru ya da sözleşmeli imam olacak. 'Kozan Köyü'nde imamlık yapmak istiyorum' diyecek." dedi.

"KÖYÜMÜZ İMAMSIZ KALDI"

Köylerinde imam olmadığını belirten Ünsal "Köyümüz imamsız kaldı, bugün Cuma namazı için Kozan ilçesinden imamı alıp getirdim, namazı kıldırdım. Köyümüzün nüfusu 450-500 civarında. Göç veren köyüz, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gittiler, bazıları yurt dışında ikamet ediyor. Bugünkü Cuma namazında cemaat 35-40 kişi civarındaydı. Ramazan ayının imamsız geçmesini istemiyoruz, imam bulamazsak ilçeden mecburen getirip götüreceğiz. İmam tayinleri Nisan ayında oluyormuş, Nisan'a kadar imamsız kalmak istemiyoruz." dedi.

"MESAİ ALACAK, MAAŞLARI 65 BİN LİRA CİVARINDA"

Ünsal, köye gelmeyi kabul edecek imamın maaşının yaklaşık 65 bin lira olduğunu, lojman verileceğini, sabah ve yatsı namazları için ek mesai alacağını söyledi.