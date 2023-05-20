İletişim Başkanlığı: Temmuz'da en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.



İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

A Haber'e katılan ekonomist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayı için 22 bin TL olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt tutar olduğunu, net miktarın 17 bin TL olacağını söyledi.



Canlı yayınına bağlanıp daha sonra bu sözlerini düzelten ekonomist, yeni açıklamasında, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" ifadelerini kullandı.