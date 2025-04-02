İlk çeyreğin kazananı altın

Türk Lirası varlıklar ilk çeyreği zorlu geçirdi.



TL cinsi varlıklarda Haziran 2023'ten bu yana devam eden olumlu hava, mart ayının son 2 haftasındaki gelişmelerle birlikte negatif tarafa döndü.



19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik gözaltı kararları ile birlikte TL'deki dalgalanma arttı.



Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aldığı tedbirlerle sürece müdahale etti.



Varlık fonunun hisse alımlarıyla borsa da desteklenirken; Merkez Bankası döviz satışı ile kuru dengelemeye çalıştı.



Gram altın 3 ayda yüzde 28,59 yükseldi. 2 yıllık tahvil faizindeki artış yüzde 21 oldu. Euro kurunda yükseliş yüzde 11,92, dolarda ise yüzde 7,28 olarak gerçekleşti. Bu dönemde borsa istanbul yatırımcısına yüzde 1,74 kaybettirdi.



Tahvil piyasasındaki satışlarla yükselen faizler para piyasası fonlarında da getiri kaybına yol açtı. Para piyasası fonlarından çıkış 456,5 milyar lira oldu.



TL mevduatın payı 1 puandan fazla geriledi. Döviz mevduatlarında ise 5,9 milyar dolar artış gerçekleşti.