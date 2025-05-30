İlk çeyrek büyüme rakamları belli oldu
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüme kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
GSYH 2025 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,0 arttı.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4, 4. çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme kaydetmişti.
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