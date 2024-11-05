İlk faiz indirimi için tahminler değişti

Enflasyon beklentileri aştı, yabancı kurumlar faiz tahminlerini değiştirdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon ekimde aylık yüzde 2,88 oldu. Enflasyon yılın ilk 10 ayında yüzde 40'a yaklaştı.



Standard and Poor's Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, BloombergHT'de konuştu. Gill, "Enflasyonu tek haneli rakamlara getirebilmek birkaç yıl sürecek." dedi. Merkez Bankası'nın şubattan önce faiz indirmesini beklemediklerini açıkladı.



HSBC de bir rapor yayımladı. Raporda enflasyondaki yüksek seyir vurgulandı. Ancak hizmet enflasyonunda ılımlılaşmanın başladığı belirtildi. Raporda, "Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini 2025'ten önce başlatmasını beklemiyoruz." denildi.



Deutsche Bank ise enflasyon tahminini yükseltti. 2024 yılı beklentisini yüzde 44'ten yüzde 45'e çıkardı. Banka, son verilerin 2024 yılında faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü vurguladı. İndirimin kademeli olarak ocak ayında başlayacağı tahmini yinelendi.



Morgan Stanley ekonomistleri de benzer tahminde bulundu. Yaptıkları değerlendirmede, aralık ayında faiz indirim ihtimalinin azaldığını dile getirdiler.



Citi Bank, analistleri de bir değerlendirme yayımladı. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme çabalarına dikkat çekildi. "Maliye politikaları tarafından yeterli destek yok" iddiası paylaşıldı. Faizde sıkı duruşun gerekenden uzun sürebileceği bildirildi.

