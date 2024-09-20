İlk faiz indirimi ne zaman gelecek? Yabancı bankalardan TCMB tahmini

Merkez Bankası politika faizini üst üste 6. toplantıda da değiştirmedi.



Faiz oranı beklentilere paralel olarak yüzde 50'de sabit bırakılsa da metinde bazı mesajlar politika değişikliğine işaret etti.



"Ek sıkılaştırma" ifadesi metinden çıkartılırken yerine "politika araçları kullanılacak" ifadesi eklendi.



Bu gelişmeler sonrası yabancı kuruluşlar Merkez Bankasına dair beklentilerinde revizyona gitti



Bankaların ve kredi derecelendirme kuruluşlarının raporuna göre, ilk faiz indirimi beklentileri kasım ayı ile 2025 ilk çeyrek arasında değişiyor.



Yatırım bankaları Barclays ve Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini kasımda yapacağını öngördü.



Morgan Stanley'den yayımlanan raporda ise Merkez Bankası'nın faiz indiriminin beklenenden yakın olduğu ifade edildi.



HSBC parasal gevşeme için 2025 yılını işaret ederken; Citigrup'tan yapılan değerlendirmede; karar metninde kullanılan tonlamanın, yetkililerin daha az kısıtlayıcı bir duruşa yöneldiğini gösterdiği vurgulandı.



Kredi derecelendirme kuruluşları ve bankaların ilk faiz indirimine ilişkin tahminleri değişiklik gösterse de kuruluşlar bu ayki karar metninin öncekine göre daha güvercin olduğu konusunda hemfikir...

