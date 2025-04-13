İlk hasadı yapıldı: Kilosu 3 bin 500'den alıcı buldu

Manisa'da kırmızı altın olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı.



Üreticiler, sabahın erken saatlerinde büyük emeklerle yetiştirdikleri kirazlarını hasat etti.



46 bin ton kiraz üretimi ile Türkiye'de 2'nci sırada olduklarını belirten Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazının 13 Nisan itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız zirai don afetleri hakikaten tüm ülkede çiftçilerimizi olduğu gibi bakanlık olarak bizleri de derinden üzdü." dedi.



"KİRAZ ÜRETİMİNDE DÜNYA DA 1'İNCİYİZ, İHRACATINDA İSE 2'NCİ SIRADAYIZ"



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Geçen yıl 210 milyon dolarlık bir kiraz ihracatı gerçekleştirdik." dedi.



Geçen sene rekoltenin çok düşük olduğunu ifade edip Bu yıl daha fazla beklerken bu soğukların olması ciddi anlamda kayba neden oldu. Tüm ülkemize geçmiş olsun, ciddi anlamda zarar var. Tespitleri de sürüyor. Kiraz üretiminde dünya da 1'inciyiz, ihracatında ise 2'nci sıradayız. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Başta Rusya olmak üzere, İtalya ve Polonya ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." dedi.