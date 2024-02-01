İmalat göstergesi dört ayın en yüksek değerine ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat PMI, ocak ayında 49,2 ile son dört ayın en yüksek değerine ulaştı. İmalat PMI, faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafiflediğine işaret etti. Gösterge aralık ayında 47,4 seviyesinde kaydedilmişti.



Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2024 dönemi sonuçları açıklandı.



Manşet PMI, son dört ayın en yüksek değerine ulaşsa da üst üste yedinci ay 50 eşik değerin altında kaldı. Faaliyet koşullarında olumsuz seyrin hafiflemesiyle uyumlu bir şekilde, üretimdeki azalış son altı ayın en düşük hızında ölçüldü.



TALEPTE KIRILGANLIK DEVAM EDİYOR



Anket katılımcılarına göre ocak ayında talep kırılganlığını korumakla birlikte bazı iyileşme işaretleri de gösterdi. Yeni siparişlerde daralma eğiliminin yedinci aya ulaşması, talepte devam eden kırılganlığı doğrulayan bir diğer gelişme oldu. Yeni ihracat siparişleri de yavaşladı, ancak söz konusu yavaşlama oldukça ılımlı düzeyde gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki zayıflamaya bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azalttı. Bununla birlikte, istihdam aralık ayındaki sınırlı artışın ardından yeni yılın ilk ayında yatay seyretti.



MALİYET ENFLASYONU YÜKSELDİ



Ocakta girdi maliyetleri enflasyonu belirgin bir şekilde ivmelenerek geçen yılın ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Katılımcıların önemli bir bölümü asgari ücret artışının etkilerine işaret ederken ham madde maliyetlerindeki yükseliş ile liradaki değer kaybının da fiyat baskılarına katkı yaptığı belirtildi. Bunun sonucu olarak, imalatçılar kendi satış fiyatlarını da belirgin bir hızda artırdı ve enflasyon son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aralıkta hafifçe kısalan tedarikçilerin teslim süreleri ocak ayında uzama kaydetti. Bazı anket katılımcılarına göre teslimat sürelerindeki artış Kızıldeniz’deki gelişmelerin yol açtığı sevkiyat gecikmelerinden kaynaklandı.

KIZILDENİZ KRİZİ SEVKİYATLARI VURDU



Ocak ayında Kızıldeniz’de yaşanan sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan gecikmelerin etkisiyle, rapor kapsamındaki on sektörden yedisinde tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı. Teslimat sürelerinde en belirgin artış kimyasallar, plastik ve kauçuk ürünlerinde görüldü. Teslimatlardaki gecikmeler, satın alma faaliyetlerindeki genele yayılı azalmaya rağmen gerçekleşti. Takip edilen on sektörden sekizinde satın alma hacmi geriledi.