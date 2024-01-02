İmalat PMI, altıncı ayda da daralmaya işaret etti

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralık ayında 47,4 olarak gerçekleşti. Aralık ayıyla birlikte endeks 6. ayında da daralmaya işaret etti.



Endeks, üst üste altıncı ayda 50 eşik değerinin altında kaldı. Veri, kasım ayında 47,2 olarak kaydedilmişti.



Üretim ve yeni siparişlerde düşüş devam ederken, istihdamda daralma eğilimi durdu. Girdi maliyetlerinde artış hızı mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.



10 sektör arasında yeni siparişlerini artıran tek sektör gıda ürünleri oldu. Yeni siparişlerde en sert yavaşlama kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerde yaşandı. İstihdamda en güçlü artış kara ve deniz taşıtları sektöründe görüldü.



Endekste 50'nin üstü değerler büyümeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.