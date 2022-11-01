İmalat PMI, ekimde daralmaya işaret etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayına ilişkin verileri yayımlandı.



Rapora göre, PMI eylülde 46,9 değerini almasının ardından ekimde 46,4'e gerilerken sektörün sekizinci ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi.

PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.



Şirketler, yeni siparişler ve üretimdeki gerilemeye paralel olarak satın alma faaliyetleri ve istihdamı azaltırken, girdi ürünlerine olan talebin azalmasıyla tedarikçilerin teslimat süreleri de kısalmış oldu.



Sektör performansında Mayıs 2020'den bu yana görülen en

belirgin yavaşlama görüldü.



Veriler zayıf talep ve azalmaya devam eden yeni siparişler nedeniyle faaliyet koşullarının bozulduğuna işaret ederken, yeni ihracat siparişlerinde de benzer şekilde keskin yavaşlama görüldü.



Üretim alt endeksi ekimde 45,8'den 46,4'e yükselirken, yeni siparişler alt endeksi 43'ten 43,5'e yükseldi.



İSTİHDAM ORANI AZALDI

Yeni ihracat siparişleri ekimde 46,1'den 43,7'ye yükseldi. İstihdam ise eylülde 49,2 değerini almasının ardından ekimde 47,7 ile Mayıs 2020'den bu yana en belirgin yavaşlamayı kaydetti.



Girdi alımlarındaki azalma sayesinde tedarik zincirleri üzerindeki baskı azalırken, girdi ve nihai ürün fiyatları ekimde keskin şekilde yükselmeye devam etti. Yükselen girdi fiyatları için ana unsurun TL'deki değer kaybı olduğu ifade edilirken, enerji ve hammadde fiyatlarında da artış kaydedildiği belirtildi.



Şirketlerin yükselen girdi fiyatlarını müşterilere yansıtmasıyla nihai ürün fiyatları da arttı.