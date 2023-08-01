İmalat PMI haziranda geriledi

İmalat PMI temmuzda 50'nin altına gerileyerek 49,9 olurken, üretim ve yeni siparişlerde son dönemde görülen genişleme eğiliminin enflasyon kaynaklı baskılarla durduğunu gösterdi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Haziran'da 51,5 olmuştu. Üretimin üçüncü çeyreğin başında durağan seyretmesiyle dört ay devam eden büyüme sona erdi.



Üretim alt endeksi temmuzda 53,4'ten 49,7'ye geriledi.



PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker "Yeniden artan fiyat baskıları temmuz ayında Türkiye'de üretilen mallara olan talebi azalttı. Hem girdi maliyetleri hem de satış fiyatları üçüncü çeyreğin başında çok daha güçlü oranlarda artarak firmaların yeni iş almasını zorlaştırdı" dedi.



Harker, "Sonuç olarak, dört aylık üretim artışı dizisi sona erdi. Üreticiler, yeni ticari faaliyetleri için enflasyonun yeniden dengelenmeye başlamasını umuyor olacaklar" dedi.

