İmalat sanayisinde daralma hızlandı

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz ayında 47,2'ye gerileyerek, imalat sektörünün yılın ikinci yarısına zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalarak başladığını gösterdi.



Talepte görülen daralma yeni siparişler, üretim ve istihdamda gerilemeye yol açtı. Şirketlerin girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları hazirana kıyasla artarken tedarik zincirinde gecikmelerle de devam etti.



KASIMDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, haziran ayında 47,9 olan manşet PMI, temmuzda üst üste beşinci ay azalarak 47,2 seviyesine geriledi ve sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.



Yeni siparişlerdeki daralma temmuz ayında hızlandı. Yeni siparişler alt endeksi 45,5'ten temmuzda 44,3'e gerileyerek kasım ayından bu yana en düşük değeri aldı. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 49'dan 47,5'e geriledi.



ÜRETİMDE AZALMA SÜRÜYOR



İmalatçılar zayıf talep koşullarına paralel olarak üretimi üst üste dördüncü ayda da azalttı. Üretim alt endeksi temmuzda 47,4'ten 46,5 seviyesine geriledi.



İstihdam da yeni siparişlere paralel olarak geriledi ancak şirketler istihdamdaki düşüşün istifa ve emeklilikleri de kapsadığını belirttiler. İstihdamda 21 ayın en belirgin düşüşünü kaydetti.



PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Zorlu talep koşulların sürmesi nedeniyle temmuz ayında Türk imalatçılar soluklanamadı. Aksine, yılın ikinci yarısı başlarken talep, üretim ve istihdamın hazirana kıyasla gerilemesiyle baskıların arttığı gördüldü. Şirketler yakın zamanda koşulların iyileşmesini umut ediyorlar." dedi.