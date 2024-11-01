İmalat sanayisinde daralma sürüyor

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 45,8'e yükseldi. Endeks, imalat sektöründe daralmanın yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti. İmalatçıların yılın son çeyreğine girerken zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettikleri görüldü.



Üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyetleri ve istihdamdaki daralmanın hızı bir önceki aya kıyasla azaldı. Hem girdi hem de mamül mal fiyatlarında daha hafif artışlar görüldü.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, eylülde kaydedilen 44,3 seviyesinden 45,8'e yükselse de büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin altında kaldı. Sektördeki koşullar, nisan ayından bu yana zayıflıyor.



Piyasa koşullarında zorluklar nedeniyle talepteki zayıflık ve toplam siparişler ile ihracat siparişlerinde daralma devam etti. Yeni siparişler alt endeksi ekimde 40,8'den 43,3'e yükseldi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi de 45,3'ten 45,8'e yükseldi.



Zorlu talep koşulları imalatçıların ekimde de üretimi azaltmasına yol açtı. Böylece üretimde üst üste yedinci ayda da daralma görüldü. Eylüle kıyasla daha hafif olsa da üretimde kaydedilen daralma belirgin seviyede gerçekleşti. Üretim alt endeksi Ekim'de 42,8'den 44,1'e yükseldi.



Yeni siparişlerdeki zayıflık nedeniyle istihdam ve satın alma faaliyetlerinde de daralma görüldü ancak şirketler bazı durumlarda istihdamdaki düşüşün istifalardan kaynaklandığını belirtti. Girdi stoklarında ise Mayıs 2020'den bu yana en büyük düşüş kaydedildi. İstihdam alt endeksi ekimde 46,9'dan 47,6'ya yükseldi.