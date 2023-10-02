İmalat sektöründe daralma sürüyor

İmalat PMI eylülde 49.6'ya yükselerek, imalat sektörünün sağlığında hafif bir düzelme olduğunu gösterse de üst üste üçüncü ayda da 50'nin altında kalarak daralmanın sürdüğüne işaret etti.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Ağustos'ta 49 değerini almıştı. Üretim ve yeni siparişlerde eylül ayında daha hafif yavaşlama kaydedilirken girdi ve çıktı fiyatlarındaki artış hızı ise keskin şekilde yavaşladı.



PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya, 50'nin üzerinde kalan değerler ise büyümeye işaret ediyor.

ÜRETİMDE YAVAŞLAMA



Üretimde üst üste üçüncü ayda da daralma görüldü ancak önceki aya göre daha hafif bir seviyede gerçekleşti. Üretimin yavaşlamasında zayıf piyasa koşulları ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın etkisi görülürken, bazı şirketler talepte ay boyunca artış görüldüğünü kaydetti.



Üretim alt endeksi 49'dan 49,5'e yükseldi.



Eylülde hem yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerindeki zayıflama devam etti ancak bu zayıflama ağustos ayına kıyasla daha düşük bir hızda gerçekleşti.



Yeni siparişler alt endeksi 46,3'ten 47,6'ya yükselirken, yeni ihracat siparişleri de 47,2'den 47,3'e yükseldi.



Girdi maliyetleri, TL'deki zayıflğın devam etmesiyle üçüncü çeyreğin sonunda da keskin şekilde yükselmeye devam etse de mayıs ayından bu yana en düşük seviyede arttı.



Girdi fiyatları alt endeksi, 72,8'den 64,7'ye geriledi.



Son anketin istihdamda hafif artışa işaret etmesiyle üst üste beşinci ayda da istihdam yaratıldığı kaydedildi. İstihdam, 50,2'den 50,1'e geriledi.

