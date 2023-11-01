İmalat sektöründe daralma sürüyor

İmalat PMI, ekimde 48.4'e geriledi ve üst üste dördüncü ayda da 50'nin altında kalarak sektörde daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, eylülde 49,6 değerini almıştı. Üretim ve yeni siparişlerde ekim ayında daha hafif bir yavaşlama kaydedilirken girdi ve çıktı fiyatlarındaki artış hızı ise keskin şekilde yavaşladı.



PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya, 50'nin üzerinde kalan değerler ise büyümeye işaret ediyor.



Ekim ayında imalatçılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında zayıf talep görüldüğüne işaret ederken toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Toplam yeni siparişlerde de kasım ayından bu yana en büyük yavaşlama kaydedildi.



Yeni siparişler alt endeksi ekimde 47,6'dan 45,3'e gerilerken yeni ihracat siparişleri endeksi 47,3'ten 47,7'ye yükseldi.



Yeni siparişlere paralel olarak üretimdeki gerileme de ekimde devam etti ve üst üste dördüncü ayda da gerilemiş oldu. Üretim alt endeksi ekimde 49,5'ten 48,2'ye geriledi.



Enflasyon kaynaklı baskıların yılın son çeyreğinin başında azalmaya devam etmesiyle girdi maliyetleri ve çıktı fiyatlarındaki artış oranları art arda üçüncü ayda da geriledi. Fiyatlarda gerçekleşen artışlar ise çoğunlukla TL'deki değer kaybından kaynaklandı.



Eylül ayındaki artıştan sonra son anket, istihdamda yeniden azalmaya işaret etti. Böylelikle üst üste beş ay süren istihdam yaratımı sona ermiş oldu. Katılımcılar, neden olarak istifalar ve emekli olanlara işaret etti. İstihdam 50,1'den 49,4'e geriledi.