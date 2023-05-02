İmalat sektöründe toparlanma işareti

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında 51,5'e yükselerek imalat sektöründe toparlanmanın sürdüğünü gösterirken üretim, yeni siparişleri ve ihracat üst üste ikinci ayda da yükseldi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, martta 50,9 değerini almıştı. Endeks 10 ay aranın ardından ocak ayında büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra şubat ayında gerçekleşen depreme rağmen dört aydır bu düzeyin üzerinde seyrediyor.



Birçok şirket nisanda talebin arttığını belirtirken, bu durum yeni siparişler ve üretimin artmasını sağladı.



Yeni siparişler alt endeksi mart ayındaki 52,6 seviyesinden 52,8'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri de 52,4 seviyesinden 54'e çıktı.



İmalat sektöründe üretim 20 ayın en büyük artışını gerçekleştirdi. Bazı şirketler yeni siparişlerdeki artış ve deprem nedeniyle görülen aksamalar nedeniyle biriken işlerin 14 aydır ilk defa arttığını belirtti.



Deprem nedeniyle görülen aksaklıklar en çok tedarik zincirlerini etkiledi. Ankete verilen cevaplara göre üreticiler ham madde temininde zorlanmaya devam ettiler.



Üretim alt endeksi Nisan ayında 50,9'dan 51,9'a yükseldi.

