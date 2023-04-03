İmalat sektöründe toparlanma sürüyor

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında 50,9'a yükselerek şubat ayındaki depreme rağmen imalat sanayinde toparlanmanın bir miktar hızlandığını gösterirken, deprem sonrasında yeniden imar faaliyetlerinin etkisiyle yeni siparişler güçlü artış kaydetti.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, şubatta 50,1 değerini almıştı. Endeks 10 ay aranın ardından ocak ayında büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra üç aydır bu düzeyin üzerinde seyrediyor.



İmalat sektöründe yeni siparişler 1,5 yılın ardından ilk defa büyüme kaydetti. Benzer şekilde yeni ihracat siparişleri de bir yıldır ilk defa büyüme kaydetti.



Yeni siparişler alt endeksi şubat ayındaki 48,6 seviyesinden martta 52,6'ya yükselirken, yeni ihracat siparişleri 47 seviyesinden 52,4'e çıktı.



İmalat sektöründe üretim 16 aydır ilk defa büyüme kaydetti.

Bazı şirketler deprem nedeniyle üretimde aksama bildirmeye devam

etti ancak imalatçıların çoğu üretime tekrar başladı. Ankete

verilen cevaplara göre deprem bölgesindeki yeniden imar

çalışmaları da üretimin artmasına katkı sağladı.



Üretim alt endeksi mart ayında 48'den 50.9'a yükseldi.



Martta hammadde fiyatlarındaki artış, TL'nin değer kaybı ve artan çalışan ücretleri nedeniyle hem girdi fiyatları hem de ürünlerin fabrika çıkış fiyatları keskin şekilde yükseldi. Ancak her ikisinde de enflasyon Şubat'a kıyasla yavaşladı.

