İmalatta daralma sürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasım sonuçları yayımlandı.



İmalat PMI, kasım ayında 48,3'e yükselerek sektörde daralmanın yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti.



İmalat PMI'da 50 değerinin üzeri büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Kasım ayında talepte artış görülse de imalatçılar zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaya devam etti.

Üretim ve yeni siparişlerde daralma hızı azalırken istihdamda yeniden büyüme kaydedildi.

Şirketler enflasyon kaynaklı baskıların azalmasından destek bulurken, mamul mal fiyatlarında da Aralık 2019'dan bu yana en hafif artış gerçekleşti.

Manşet endeksteki yükseliş, yılın son çeyreğinde talebin toparlandığına işaret etti.

Şirketler yeni sipariş almakta zorlanmaya devam etseler de, hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerinde ekime kıyasla daha hafif yavaşlama kaydedildi.

İstihdamda dokuz ay boyunca kaydedilen daralmanın ardından yeniden büyüme görüldü.

İstihdam artışı hafif olsa da Temmuz 2023'ten bu yana görülen en keskin artış kaydedilmiş oldu.