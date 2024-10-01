İmalatta keskin daralma: Pandemi seviyeleri görüldü

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) eylül ayında 44,3'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük değeri alırken, imalat sektöründe daralmanın hızlanarak devam ettiğine işaret etti.



Yılın üçüncü çeyrek dönemi sonu ererken şirketler talepte zorlu koşulların sürdüğünü belirtti. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetleri bir önceki aya kıyasla daha hızlı daralma kaydetti.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, ağustosta kaydedilen 47,9 seviyesinden 44,3'e gerileyerek üst üste altıncı ayda da büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin altında kaldı.



YENİ SİPARİŞLERDE SERT DÜŞÜŞ



Eylülde talepte bildirilen zayıflık nedeniyle yeni siparişlerde yaklaşık son dört buçuk yılın en keskin küçülmesi kaydedildi.

Uluslararası piyasalarda görülen zayıf talebin etkisi de yeni ihracat siparişlerinde yeniden kaydedilen daralmada görüldü.



Yeni siparişler alt endeksi eylülde 46,7'den 40,8'e gerileyerek en son pandemi dönemi olan Mayıs 2020'de görülen seviyelere inerken yeni ihracat siparişleri alt endeksi de 50,5'ten 45,3'e geriledi.



SİPARİŞTEKİ GERİLEME ÜRETİMİ VURDU



Yeni siparişlerdeki düşüşün etkisiyle üst üste altıncı ayda da azalan üretimde Mayıs 2020'den bu yana en keskin düşüş kaydedildi. Üretim alt endeksi eylülde 46,2'den 42,8'e geriledi.



Zayıf talep ve üretimdeki düşüş imalatçıların eylülde istihdam ve satın alma faaliyetlerini daha büyük ölçüde azaltmasına yol açtı. İstihdam alt endeksi 48,6'dan 46,9'a geriledi.



TESLİMAT SÜRELERİ 9 AY SONRA AZALDI



Hem girdi hem de nihai ürün stokları azalırken, girdilere yönelik zayıf talep tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı hafifletti, böylece teslimat süreleri dokuz ayda ilk kez azaldı.



TL'deki zayıflık ve hammadde fiyatlarındaki artış eylülde girdi maliyetlerinin daha da artmasına yol açtı. Fiyat artışları üç ayın dip seviyesine gerilese de yüksek kalmayı sürdürdü.