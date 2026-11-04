IMEI kayıt ücreti yeni yılda ne kadar olacak? 2027 yılından itibaren artacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalamaları sonrasında, yeni yılda vergi , harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti.

Yeni oran doğrultusunda, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen akıllı telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücretindeki yeni rakam da ortaya çıktı.

2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu oran trafik cezalarından pasaport harçlarına, yurt dışı çıkış harcından telefon IMEI kayıt ücretine kadar pek çok kalemde yaşanacak artışı netleştirdi.

Buna göre; 2027 yılında IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı.

Bu orana göre ise güncel IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.