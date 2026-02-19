IMF, Çin'e "Dur" dedi, dünyayı ele geçiriyorlar

Uluslararası Para Fonu, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'deki aşırı kapasiteye ilişkin artan uluslararası endişeler üzerine, Çin'i sanayiye yönelik devlet desteğini azaltmaya çağırdı.

Fon, Çin'in GSYİH'sının yaklaşık yüzde 4'ünü kritik sektörlerdeki şirketlere sübvansiyon olarak harcadığını tahmin etti ve orta vadede bu oranın 2 puan azaltılması gerektiğini belirtti.

Fonun açıklamasına göre, Çin'in sanayi politikaları "uluslararası etkilere ve baskılara yol açıyor" ve zayıf iç taleple birleşerek Çin'i "büyüme kaynağı olarak imalat ihracatına daha bağımlı hale getiriyor".

FT 'nin haberine göre, IMF'nin Çin ve Asya Pasifik misyon şefi Sonali Jain-Chandra, "Sanayi politikası bazı sektörlerde teknolojik yeniliğe olanak sağladı, ancak genel olarak ekonomiye etkisi olumsuz oldu" diyerek, "kaynakların yanlış tahsisi" ve "aşırı harcama"ya işaret etti.

Fon daha önce Çin'i sanayi politikalarını azaltmaya çağırmıştı ancak ne kadar azaltması gerektiği konusunda bir tahmin vermemişti.

IMF raporundaki tavsiyeler, Çin'in elektrikli araçlar gibi daha yüksek katma değerli ürünler de dahil olmak üzere imalat ürünlerinin ihracatını artırmasının ardından geldi. Bu durum, Çin'in sağladığı sübvansiyonlar nedeniyle Batı ile gerilimlere yol açtı.

Çin'in geçen yıl küresel mal ticaretindeki fazlası 1 trilyon doları aştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderleri ticaretteki "dayanılmaz dengesizliklerden" yakındılar.

ÇİN'DEN AÇIKLIK İSTENİYOR

IMF, Çin'in aşırı fiyat rekabetini ifade etmek için kullandığı "gerilemeyi" azaltma girişimini memnuniyetle karşıladı, ancak stratejisini daha da "açıklığa kavuşturması" gerektiğini söyledi.

Çin'deki politika yapıcılar, deflasyon tehdidi, zayıf tüketici güveni, yüksek genç işsizliği ve hafifleme belirtisi göstermeyen uzun süreli emlak piyasası yavaşlaması gibi zorluklarla mücadele ediyor.

ÇİN'DE DE SORUN VAR

IMF, 2024 yılında Çin'i, tamamlanmamış konutları bitirerek ve karlı olmayan müteahhitlerin sektörden çıkışını destekleyerek, emlak sektöründeki yavaşlamayla mücadele etmek için dört yıl içinde GSYİH'sinin yüzde 5,5'ini harcamaya çağırdı.

Bu hafta yayınlanan raporda, merkezi hükümetten üç yıl içinde GSYİH'nin yüzde 5'ini ayırması istendi. IMF Asya Pasifik Direktör Yardımcısı Thomas Helbling, "Öneri esasen aynı," diyerek, tamamlanmamış projelerin ve bunun Çinli yatırımcı güveni üzerindeki sonuçlarının "görmezden gelinen büyük sorun" olmaya devam ettiğini belirtti.

IMF ayrıca Çin'i ekonomisi için "tüketim odaklı büyüme" modeline geçmeye çağırdı. Çin'in iç göçmenlerin sosyal yardımlara erişimine ilişkin kısıtlamaları gevşetmesini, daha ilerici bir vergilendirme sistemine geçmesini ve emekli maaşlarını artırmasını tavsiye etti.

Çinli yetkililer, IMF raporuna verdikleri yanıtta, sanayi teşviklerinin tahminlerin gösterdiği kadar büyük ölçekli olmadığını belirtti.

IMF'nin Çin'den sorumlu yöneticisi ve üye ülke tarafından aday gösterilen Zhang Zhengxin, ülkenin "Çin'in sanayi politikasının ölçeği ve etkisine ilişkin tahminlerin önemli ölçüde abartıldığına inandığını" söyledi.

Zhang, “Çin’in sanayi politikaları açık ve şeffaftır ve devlet işletmeleri, özel şirketler ve yabancı yatırımcı kuruluşlar için eşit şekilde uygulanır” dedi.